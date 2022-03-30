«Белем.ру» планирует запустить татарскую социальную сеть

Новая социальная сеть для татар может появиться в Интернете. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал исполнительный директор Фонда развития Татнета Раиль Гатауллин. По его словам, первыми пользователями новой соцсети могут стать участники Литературного марафона.

«В рамках компании „Белем.ру“ мы возобновили работу над созданием татарской социальной сети. Эта работа пока ведется недостаточно активно. Сейчас такая сеть нужна татарам. Мы ожидаем, что самые активные участники Литературного марафона смогут принять участие в этом конкурсе в том числе и в этой сети. Там уже создана определенная база», — пояснил Раиль Гатауллин, добавив, что пока не готов сказать, каким будет название новой сети.

Он предполагает, что на этом же ресурсе можно будет следить за литературной битвой, организованной в рамках Литературного Сабантуя.