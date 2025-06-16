«Белая сирень» расцвела пением солнц и планет

В Казани завершился XIV Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». В программе заключительного концерта прозвучала грандиозная Симфония №8 Густава Малера. Как казанская публика прожила подъем на музыкальные высоты, почему Малер и при чем здесь Гете — в репортаже «Татар-информа».





Звучание вселенной

Восьмая симфония Густава Малера — самое монументальное произведение австрийского композитора. Она носит негласное название «Симфонии тысячи участников»: огромный оркестр, мощные хоровые массы и восемь солистов. Конечно, речь не буквально о тысяче. Всего на сцене собралась более 200 музыкантов, но тем не менее такой масштаб — большая редкость даже в мировой музыке и большой вызов для любого дирижера.

Философская и этическая идея сочинения потребовала обращения не только к музыке, но и слову, поэтому человеческий голос занимает важную роль в музыкальном наполнении Симфонии. В числе хоров: академический большой хор «Мастера хорового пения», камерный хор «Нижний Новгород», хор средней специальной школы при Казанской консерватории им. Н. Жиганова. Солистами выступили: Роман Коллерт, Алексей Кулагин, Анна Юркус, Полина Шамаева, Рамиля Баймухаметова, Василий Ладюк, Валерия Терейковская и Елена Логинова. Партию органа исполнила профессор Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского Евгения Кривицкая.

Невероятные впечатления дарит одна только визуальная составляющая: волнами расходящиеся движения скрипок, напряженное исполнение солистов и хора, дыхание органа и живое и экспрессивное управление дирижера — Александра Сладковского.

Абсолютный восторг вызывает непосредственно музыка. Симфония №8 Малера состоит из двух частей. Характер I части — возвышенный и гимнический. Это своеобразный пролог к основному действию. Вся первая часть — монументальная хоровая фреска, своей силой содрогающая воздух. II часть написана на стихи Гете. Она начинается с пейзажной зарисовки заключительной сцены «Фауста». Музыка сурова, но вместе с тем как будто наполнена воздухом. Дрожащий звук скрипок и задумчивая мелодия деревянных духовых передают ощущение больших открытых пространств, высоты. Тут же вступает основной хор, которому эхом сопутствует второй. На первый план выходит голос Девы Марии, возвышенная музыка приходит к безбрежной радости — хор восхваляет гётевскую «вечную женственность», поднимающую человека в область вечной творческой жизни.

«Вселенная начинает звучать и звенеть, поют уже не человеческие голоса, а кружащиеся солнца и планеты», — описывал свою композицию сам Малер.

Столь могучее исполнение вызвало продолжительные овации у публики, слушатель ликовал.

«Последние романтики»

Произведение должно было стать величественной одой любви, аналогом знаменитой бетховенской Девятой симфонии с ее финальной «Одой к радости». Симфония была создана всего за восемь недель лета 1906 года, однако премьера состоялась лишь в сентябре 1910 года в Мюнхене и стала его триумфом. Грандиозный замысел захватил всех, творчество победило.

Густав Малер не был прямым учителем Сергея Рахманинова — оба они были выдающимися композиторами — «последними романтиками». Их творчество оказало значительное влияние на многих композиторов прошлого столетия. Поэтому музыка Малера не могла обойти стороной этот фестиваль.

К тому же, симфонический оркестр Татарстана планирует записать все симфонии Малера. Как отметили в ГАСО РТ, такого в России не делал еще никто. Запись производится не в хронологическом порядке, и в этом году планируется записать Третью и Восьмую симфонии.

О фестивале

Фестиваль «Белая сирень» создан по инициативе художественного руководителя и главного дирижера ГАСО РТ Александра Сладковского. Как отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов, «музыкальный форум» объединяет талантливых музыкантов, преданных поклонников высокой музыки и всех, кто стремится прикоснуться к вечному наследию великих композиторов.

В этом году на фестивале прозвучали Концерт №3 Прокофьева и Симфония №5 Чайковского. Солисткой выступила греческая пианистка Теодосия Нтоку, дирижером — профессор Афинской консерватории Михалис Иконому. Также были исполнены Концерт №2 для фортепиано с оркестром и Симфония №2 Сергея Рахманинова. Приглашенные звезды — пианистка Екатерина Мечетина и дирижер Иван Рудин. Концерт №3 Рахманинова и Симфонию №4 Чайковского были исполнены при участии солиста Мирослава Култышева и дирижера Алексея Васильева.

С огромным успехом выступил пианист Денис Мацуев, который совсем недавно был удостоен звания народного артиста Татарстана. Под руководством Александра Сладковского оркестр исполнил Концерт №5 Людвига ван Бетховена и Симфонию №1 Густава Малера.

Фото: пресс-служба ГАСО РТ