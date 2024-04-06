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Белая мечеть в Болгаре вошла в топ-30 достопримечательностей России
Белая мечеть в городе Болгар Татарстана вошла в топ-30 достопримечательностей России. Участники конкурса «От южных морей до полярного края» в течение всего марта голосовали за локации, которые будут включены в туристические маршруты программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».
«Конкурс продемонстрировал масштабность и разнообразие культурного поля России, показал важность сохранения и продвижения уникальных исторических, научных, природных и других объектов. А созданная в ходе конкурса галерея достопримечательностей стала источником вдохновения для туристов со всей страны», – отмечает руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
Всего в ходе голосования за локации и памятные объекты страны россияне отдали 101 306 голосов, сообщают организаторы.
Кроме того, была сформирована галерея достопримечательностей на платформе местагордости.рф, в которую вошли 4 заявки про «места силы» в нашей республике. Авторы публикаций в соцсетях рассказали об острове-граде Свияжск (2 публикации), экстрим-парке «Урам» и Иннополисе. Всего было предложено более 430 творческих работ, из которых 15 связаны с «местами силы» в Татарстане.
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