Белая мечеть в Болгаре вошла в топ-30 достопримечательностей России

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Белая мечеть в городе Болгар Татарстана вошла в топ-30 достопримечательностей России. Участники конкурса «От южных морей до полярного края» в течение всего марта голосовали за локации, которые будут включены в туристические маршруты программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

«Конкурс продемонстрировал масштабность и разнообразие культурного поля России, показал важность сохранения и продвижения уникальных исторических, научных, природных и других объектов. А созданная в ходе конкурса галерея достопримечательностей стала источником вдохновения для туристов со всей страны», – отмечает руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Всего в ходе голосования за локации и памятные объекты страны россияне отдали 101 306 голосов, сообщают организаторы.

Кроме того, была сформирована галерея достопримечательностей на платформе местагордости.рф, в которую вошли 4 заявки про «места силы» в нашей республике. Авторы публикаций в соцсетях рассказали об острове-граде Свияжск (2 публикации), экстрим-парке «Урам» и Иннополисе. Всего было предложено более 430 творческих работ, из которых 15 связаны с «местами силы» в Татарстане.