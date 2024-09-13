«Беларусьфильм» хочет снять в Иннополисе фильм о спецоперации и об айтишниках

Иннополис

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Киностудия «Беларусьфильм» собирается совместно с ГБУК РТ «Татаркино» снять фильм о специальной военной операции и об IT-специалистах. Одной из локаций для съемок картины должен стать Иннополис. Об этом рассказал руководитель белорусской компании Юрий Алексей на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур, сообщает ТАСС.

Алексей, выступая на сессии «Кинематограф стран СНГ. Общее прошлое, суверенное настоящее, многополярное будущее», пояснил, что снимать фильм предполагается на белорусской киностудии и в Иннополисе, где находится IT-университет. По его словам, герои картины будут заниматься перехватом и взламыванием дронов и систем геолокации противника.

«Рабочее название — „Ник“. Это парни-айтишники. <…> Вкратце могу сказать, что наши молодые люди, и из Российской Федерации, разработали программу, которая начала влиять на военные действия, локальные войны. Они повлияли на программное обеспечение дронов и беспилотных самолетов, совершили подвиг в процессе», — уточнил кинематографист на пресс-подходе после сессии.

Генеральный директор «Беларусьфильма» также выразил уверенность в том, что тема спецоперации для белорусского зрителя интересна и важна, так как «Беларусь и Россия — две союзные страны с одними корнями, культурой и фольклором».

В связи с этим Алексей заявил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко защищает Россию на границах его страны с Польшей и Литвой. При это он убежден, что «совместные фильмы и продукция» помогут дополнительно укрепить дружбу двух государств.