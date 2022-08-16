Беларусь ввела платное ожидание въезда в страну через КПП

Власти Беларуси изменили систему работы электронной очереди на границе — въезжающим в страну на автомобиле придется оплачивать регистрацию. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Документ отменяет бесплатное размещение машин в зоне ожидания. При этом перестанет предоставляться и услуга платного бронирования времени въезда авто из зоны ожидания в пункт пропуска.

«Вместо этого предусмотрено, что все транспортные средства при их въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. При этом въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет осуществляться в порядке живой очереди», — отмечается в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Стоимость регистрации в системе электронной очереди не уточняется. Часть вырученных средств предполагается перечислять в Государственный пограничный комитет «для совершенствования материально-технического обеспечения органов пограничной службы».

Система электронной очереди функционирует в восьми пунктах пропуска, в том числе в Бресте (на границе с Польшей), Котловке (на границе с Литвой) и Григоровщине (на границе с Латвией). На КПП, находящихся на границе с РФ, ее нет, уточняет РБК.