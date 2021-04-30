Беларусь предложила разработать стратегию санитарной и биологической безопасности ЕАЭС

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко предложил разработать единую стратегию санитарной и биологической безопасности стран ЕАЭС. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в Казанской ратуше.

«Я знаю, что ряд наших стран работают над этими вопросами, пересматривают подходы в связи со складывающейся ситуацией опасных и особо опасных инфекций. Поэтому вношу предложение о целесообразности выработки единой стратегии санитарной и биологической безопасности», — сказал Головченко.

Он также отметил успехи России в разработке вакцин от новой коронавирусной инфекции. «Тот факт, что даже ряд западных стран, как говорится, превозмогая себя записываются в очередь на приобретение российской вакцины, говорит о многом», — заметил Премьер-министр Беларуси.

Головченко поблагодарил Россию за своевременную поставку вакцины от Covid-19 в Беларусь и за помощь в организации ее производства на территории республики. «Пандемия показала нам всем реальный эффект от совместных усилий, преимущество коллективных мер в обеспечении стабильности экономики», — подчеркнул он.

Глава Правительства добавил, что продолжается массовая вакцинация, которая ведет к постепенному снижению заболеваемости. «С учетом этого и в качестве дополнительной меры стимулирования деловой активности призываю рассмотреть возможность возобновления полномасштабного пассажирского сообщения в рамках союза», — продолжил он.

В завершение Головченко высказал слова благодарности Премьер-министру России Михаилу Мишустину и Президенту Татарстана Рустаму Минниханову за «традиционное русское и татарское гостеприимство, высокий уровень организации мероприятия».

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.