Беларусь договорилась с Россией о смещении части платежей по кредитам

Беларусь договорился с Россией о смещении части выплат по российским кредитам на пять-шесть лет. Об этом заявил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы имеем перенос сроков, который позволит нам в данный момент не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств и погашение перед партнерами из России», — приводит слова министра РИА Новости.

По словам Селиверстова, теперь сроки стали более комфортными и взаимоприемлемыми. При этом, уточнил он, стороны договорились направить взаимные платежи на меры, которые позволят улучшить торговлю между ними в условиях санкций.

Вместе с тем глава белорусского Минфина исключил переход страны на российский рубль для внутренних расчетов. «Никогда об этом речь напрямую не шла, и для чего нам это?» — приводит его слова агентство БелТА.