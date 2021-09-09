Бельгия без Лукаку и Де Брюйне обыграла в Казани Белоруссию с разницей в один забитый мяч

Фото: Тимур Касимов

Отборочный матч ЧМ-2022 Белоруссия – Бельгия начался с акции BLM – игроки бельгийской сборной встали перед стартовым свистком на одно колено. Белорусы не поддержали акцию, оставшись стоять прямо на ногах.

Фото: Тимур Касимов

Стартовый состав гостей не был похож на первую команду в рейтинге ФИФА, которой сейчас являются бельгийцы. Их главная звезда – атакующий полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар – осталась в запасе.

Не прилетели в Казань голкипер Тибо Куртуа, полузащитник Кевин Де Брюйне, которым дали отдохнуть.Также из-за перебора желтых карточек не сыграли против Белоруссии нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник Аксель Витцель и защитник Ян Вертонген.

Первый тайм прошел с явным игровым и территориальным преимуществом бельгийцев. Гости контролировали мяч 75% игрового времени, что не было сюрпризом. Однако белорусы играли плотно в защите и более получаса не позволяли более мастеровитому сопернику отличиться. Единственный мяч в первые 45 минут игры на счету полузащитника гостей Денниса Прата.

Во втором тайме расстановка сил на поле не изменилась: бельгийцы продолжали контролировать мяч (итоговое соотношение владения мячом – 31% у Белоруссии и 69% – у Бельгии), однако увеличить свое преимущество первая команда в рейтинге ФИФА не смогла.

Эден Азар готовится выйти на замену Фото: Тимур Касимов

Не помог бельгийцам и выход Азара на 60-й минуте матча. За полчаса игры звездный полузащитник запомнился, прежде всего, опасным ударом со штрафного, с которым справился голкипер белорусов Сергей Черник.

В итоге сборная Белоруссии, как и в предыдущем матче против Уэльса (2:3), проиграла матч с разницей с один мяч (0:1).

Белоруссия – Бельгия 0:1 (0:1). Гол забил: Прат (33). Предупреждения: Золотов, Бегунов, Подстрелов, Эбонг – Батшуайи.

Белоруссия: Черник, Швецов, Рахманов, Сачивко, Золотов (Подстрелов, 81), Шевченко (Бегунов, 81), Р. Лисакович, Быков, В. Лисакович (Эбонг, 70), Климович, Скавыш (к) (Седько, 70).



Бельгия: Кастеелс, Алдервейрелд (к), Боята, Денайер, Салемакенс (Дендокер, 83), Прат, Тилеманс, Кастань, Троссар (Э.Азар, 60), Батшуайи (Фокет, 84), Люкбакио (Бентеке, 76).