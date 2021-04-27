Бекмамбетов поблагодарил Татарстан за помощь в создании фильма «Девятаев»

Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов поблагодарил Республику Татарстан и ее представителей за помощь в создании военного фильма «Девятаев». В Казани прошла пресс-конференция, посвященная предпоказу российской киноленты.

«В первую очередь республика в лице моей жены (помощника Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой – прим. Т-и) принимала участие, которая познакомила с Александром Михайловичем и смогла меня увлечь этой историей», — сказал Бекмамбетов.

Помогал в реализации проекта и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Процесс был длинный, и он помогал мне находить правильных людей, которые разбираются в архивах, и с организацией этого мероприятия [предпоказа]», — поделился режиссер.

Также помощь оказали актер Казанского ТЮЗа Нияз Зиннатуллин, который сыграл в картине роль Фатыха, и драматург Ильгиз Зайниев, написавший вместе с Бекмамбетовым пьесу «Ходжа» для Театра Наций.

«Он [Зайниев] помог мне сделать так, чтобы сценарий фильма был образным и честным. Много моментов, связывающих фильм с Казанью, и люди говорят по-татарски. Это все его заслуга», — отметил режиссер.

«Я надеюсь, что фильм станет значительной вехой в истории кино Татарстана», — подытожил Тимур Бекмамбетов.