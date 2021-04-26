Бекмамбетов, Фишман и Здунов записали промо TikTok фильма «Девятаев»

Режиссер фильма «Девятаев» Тимур Бекмамбетов, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова и врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов записали промо TikTok фильма «Девятаев».

Предпоказ прошел 24 апреля в Саранске, а в широкий прокат картина выйдет 29 апреля. На премьере также присутствовал сын Героя СССР Александр Девятаев и герой России Владимир Дежуров.

Главную роль в фильме сыграл Павел Прилучный, а консультировал создателей кинокартины в период съемок сын знаменитого летчика — профессор Казанского государственного медицинского университета Александр Девятаев.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что 28 апреля в казанском кинотеатре «Синема 5» состоится закрытый показ фильма «Девятаев». По сюжету летом 1944 года летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен, а затем совершает самый дерзкий побег в военной истории.

TikTok доступен по ссылке: https://vm.tiktok.com/ZSJBCDhRW/