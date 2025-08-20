Бегут с Украины даже футболисты: талант «Шахтера» продолжит карьеру в ростовской «Чайке»

21-летний футболист донецкого «Шахтера» Александр Роспутько, пару лет назад сбежавший из Украины, появился в заявке ростовского клуба «Чайка». Спортсмена прогнали с Незалежной за пророссийские взгляды. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Пресс-служба "Шахтера"

Пророссийские взгляды породили конфликты с одноклубниками

На официальном сайте Первой лиги в заявке российской команды «Чайка» появилась карточка Александра Роспутько, украинского футболиста, сбежавшего в 2023 году из штаба донецкого «Шахтера» во время юношеских игр лиги УЕФА в Бельгии. Примечательно, что в графе гражданство у игрока значится аббревиатура - РФ. То есть, теперь уже и футболисты бегут из Украины в Россию.

По данным сайта «Трансфермаркет», между «Чайкой» и 21-летним футболистом контракт заключен на один год с 15 августа 2025 года до 30 июня 2026 г.

Известно, что в украинской команде у Роспутько были конфликты с товарищами по команде из-за пророссийских взглядов. Самого футболиста и членов его семьи. Это и послужило одной из возможных причин его побега.

Фото: ФК «Шахтер»

Отец Роспутько: «В России ему будет безопасней»

Напомним историю таинственного побега футболиста из Украины. 12 октября 2023 года команда «Шахтер» после матча с «Антверпеном» возвращалась домой на Украину. Александр Роспутько прошел регистрацию на рейс в Варшаву вместе со всеми, а затем исчез. После чего он отключил телефон и скрыл все записи из соцсетей. Спустя несколько дней донецкий клуб подтвердил информацию о «пропаже» игрока и выступил с заявлением.

«Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. Если он не вернется — контракт будет расторгнут по вине игрока», - говорится в официальном сообщении.

Позже отец сбежавшего футболиста Юрий Роспутько прокомментировал журналистам ситуацию с пропажей сына и опроверг слухи о мобилизации.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтёра». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке» – сказал Роспутько-старший.

Тогда СМИ тиражировали информацию о скором появлении 21-летнего полузащитника в составе клуба Второй лиги России - питерской «Звезды». Слухи породила возможная связь Роспутько с Геннадием Зубовым, являющимся на тот момент ассистентом главного тренера клуба Дмитрия Комбарова. А ранее он входил в тренерский штаб донецкого «Шахтера».

Однако и эту информацию отец Александра тогда также опроверг, пояснив, что сейчас его сын отдыхает и в ближайшее время его ни в какой команде ждать не стоит. Так или иначе, 23 октября 2023 года «Шахтер» расторг контракт с Роспутько в одностороннем порядке.

Фото: fc-chayka.ru

«Чайка» официально о трансфере пока не объявляла

Команда «Чайка», в заявке которой сейчас значится Александр Роспутько, выступает в Первой лиге российского футбола и занимает девятое место по итогам прошедших пяти туров. На счету ростовской команды одна победа, три поражения и одна ничья. Пока никаких официальных заявлений о новичке ростовская команда не давала. Примечателен тот факт, что команду тренирует экс-главный тренер «Звезды» (Санкт-Петербург) и «Спартака-2» (Москва) Дмитрий Комбаров.

Ближайшую встречу «Чайка» проведет у себя дома против тульского «Арсенала» 24 августа 2025 года. Интересно, выйдет ли украинский новичок на поле.

Роспутько родом из Донецкой области города Горловка. Он является одним из самых талантливых воспитанников академии «Шахтера». В составе донецкой команды неоднократно становился чемпионом Украины, выступая за юношей U-14 (2018 г.), U-15 (2019 г.) и U-17 (2021 г.).