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Ру Тат
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Спорт
8 августа 2022  17:22
Артур Халилуллов

Бегун скончался после марафона в Екатеринбурге

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Бегун-марафонец умер после марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге.

Мужчине стало плохо после забега на 10 км, и он скончался уже после соревнований. Отмечается, что спортсмена передали скорой помощи в сознании.

«Всего было примерно 40 обращений за медицинской помощью, пять - госпитализация. Умерший мужчина - один из этих пяти госпитализированных. Нам сегодня утром позвонили, сообщили, что умер», - цитирует представителя марафона ТАСС.

Соревнования прошли в Екатеринбурге 7 августа.

#спорт #марафон #забег
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