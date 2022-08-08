Бегун скончался после марафона в Екатеринбурге

Бегун-марафонец умер после марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге.

Мужчине стало плохо после забега на 10 км, и он скончался уже после соревнований. Отмечается, что спортсмена передали скорой помощи в сознании.

«Всего было примерно 40 обращений за медицинской помощью, пять - госпитализация. Умерший мужчина - один из этих пяти госпитализированных. Нам сегодня утром позвонили, сообщили, что умер», - цитирует представителя марафона ТАСС.

Соревнования прошли в Екатеринбурге 7 августа.