Бегство Трусовой и спад железной Валиевой в 16 лет: правила фабрики звезд Тутберидзе

С каждым сезоном «срок годности» чемпионок Этери Тутберидзе, похоже, сокращается. К такому выводу можно прийти по итогам чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Красноярске. Об этом и других итогах главной дуэли этого сезона в женском одиночном катании — в материале «ТИ-Спорт».

Валиевой удалось победить на этапах Гран-при без серьезных конкуренток, но пропавшая легкость в прыжках была заметна уже тогда

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Камиле Валиевой всего 16 лет, но свой пик она уже прошла

В свое время Алина Загитова после Олимпиады в Пхенчхане на высоком уровне откатала и следующий сезон, завоевав золото чемпионата мира. После пекинской Олимпиады звезды Этери Тутберидзе новой волны - Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова ощутимо сдали.

Самый показательный и в то же время разочаровывающий пример — Камила Валиева. Ей всего 16 лет, но свой пик у Тутберидзе она уже прошла. На этапах Гран-при без серьезных конкуренток победить ей удалось, но пропавшая легкость в прыжках была заметна уже тогда.

В Красноярске Валиева уступила новому «проекту» Тутберидзе. Софье Акатьевой 15 лет и ее программа уже сложнее, чем у Валиевой на один тройной аксель. Чемпионка, правда, его вчера не выполнила, но запаса в девять очков по итогам короткой программы Акатьевой хватило. При этом Акатьева, как и Валиева чисто исполнила два четверных тулупа. Валиева прокомментировала свое выступление.

- Ну как сказать... Я сделала два тулупа, сделала все, кроме флипа – сделала его двойным. Этого мне немного не хватило. Вообще, безусловно счастлива здесь находиться, выступать на чемпионате России. Такая публика – огромное спасибо вам, просто в самое сердце. Хочу поздравить Соню с первым золотым чемпионатом России и Лизу. Мы молодцы, – сказала фигуристка.

У другой ученице Тутберидзе Аделии Петросян более сложная программа, чем у Валиевой Фото: © Ольги Тимоховой, fsrussia.ru

Новые ученицы Тутберидзе катают более сложные программы, чем Валиева

В короткой программе Валиева провалила тройной аксель. Вместо элемента ультра-си она исполнила бабочку. Только щедрость судей в оценке элементов оставили Валиеву в шаге от тройки призеров перед произвольной программой. Оценками арбитры не обделили Валиеву и накануне, выставив ей наибольшие среди конкуренток оценки за произвольную программу.

И здесь нужно отметить, что у другой ученице Тутберидзе Аделии Петросян также более сложная программа. Помимо двух четверных тулупов, она также исполняет четверной ритбергер. Вчера он ей не удался, но два тулупа фигуристка исполнила.

Откуда между ней и Валиевой взялась итоговая разница в 12 баллов - знают только судьи. Вот и получается, что «татарская принцесса» уже начала свой путь по наклонной по карьерной спортивной лестнице.

Александра Трусова, проехав мимо пекинского золота, уже во второй раз убежала от Этери Тутберидзе Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Выбор Щербаковой и бегство Трусовой: почему «старая гвардия» не доехала до Красноярска

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова пока вообще пропускает сезон из-за травмы колена. Но вот что удивительно, это повреждение совсем не мешает Щербаковой выступать в коммерческих шоу. Складывается впечатление, что дело тут не столько в травме, сколько в расстановке приоритетов по линии коммерция / спорт.

Александра Трусова, проехав мимо пекинского золота, уже во второй раз убежала от Этери Тутберидзе. Тренеру даже не помогли пять четвертных прыжков, которыми фигуристка поразила всех на планете Земля в ходе знаменитого проката в Китае.

Впрочем, переход к Светлане Соколовской удачи «Русской ракете» пока не приносит. Результаты и катание плюс-минус, как в сезон Трусовой у Евгения Плющенко. Из арсенала фигуристки не только исчезли чистые квады (четверные прыжки), но даже двойной аксель. Не прыгающая Трусова — это какой-то сюр. У Тутберидзе она падала с тройного акселя, а сейчас отказалась даже от двойных. На самарском этапе Гран-при Трусова «порадовала» зрителей одиночным акселем.

Вишенка на торте — снятие Александры с соревнований прямо перед стартом чемпионата России по фигурному катанию. На тот момент спортсменка уже была в Красноярске. Официальная версия — ОРВИ. Мы не будем на что-то намекать, но простуда случилась очень вовремя. Очевидно, нынешней Трусовой просто нечего было ловить на чемпионате страны.

Елизавете Туктамышевой 26 лет, но она продолжает выступать на высочайшем уровне Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Как «Императрица» Туктамышева опровергает адвокатов Этери Тутберидзе

Кто-то скажет, что таковы реалии современного фигурного катания. Это очень распространенная позиция, но в нее совсем не укладываются не только зарубежные фигуристки (например, японские), но и российская «Императрица» Елизавета Туктамышева. Спортсменке 26 лет, но она продолжает выступать на высочайшем уровне.

По итогам короткой программы чемпионата России в Красноярске она заняла второе место, опередив более чем на шесть баллов ту же Камилу Валиеву. «Татарская железная леди» младше на 10 лет, но на льду выглядела старше Туктамышевой.

От бесконечного конвейера «фабрики Тутберидзе» выигрывает только сама тренер, стабильно собирающая высшие награды. А карьеры самих фигуристок на взрослом уровне длятся всего 2-3 сезона с последующим уходом в шоу-бизнес. Туктамышева же радует болельщиков много лет. Она стала чемпионкой мира в далеком 2015-м году, а в 2021-м года стала серебряным призером мирового первенства.

Туктамышева на чемпионате России в Красноярске чисто откатала обе программы. Накануне блестяще исполнила два тройных акселя. И пропустила тольку Камилу Валиеву на второе место, завершив первенство на третьем месте.

Ученицам Этери Тутберидзе остается только мечтать о спортивном долголетии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые реалии российского спорта снимают золотую пелену с глаз

О таком спортивном долголетии ученицам Этери Тутберидзе остается только мечтать. Но ситуация напоминает замкнутый круг. Та же Александра Трусова, Евгения Медведева, Алена Косторная пробовали уходить от Этери, но результаты оказывались плачевными. Вот, Трусова с первого раза этого не поняла и сейчас даже бледной тенью самой себя (образца Олимпиады в Пекине) не выглядит.

В минувшие годы мы были ослеплены блеском олимпийских медалей, победами учениц Тутберидзе на мировых первенствах и других международных соревнованиях. Отстранение России от мирового спорта вольно или невольно помогает нам взглянуть под иным углом на современные реалии женского одиночного фигурного катания в России.

Чемпионат России по фигурному катанию. Итоговый результат:



1. Софья Акатьева – 249,74

2. Камила Валиева – 247,32

3. Елизавета Туктамышева – 241,72

4. Софья Муравьева – 235,96

5. Аделия Петросян – 235,72