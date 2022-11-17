Беглянка из соседней республики попалась росгвардейцам, пытаясь поменять в Казани паспорт

Вечером сотрудникам наряда батальона казанского УВО Росгвардии поступил сигнал о срабатывании кнопки экстренного вызова в подразделении по вопросам миграции по улице Комарова, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Прибывших по вызову росгвардейцев встретили сотрудники учреждения и рассказали, что к ним в отделение пришла женщина – уроженка Марий Эл. Она собиралась поменять паспорт. Однако во время проверки документа выяснилось, что женщина находится в федеральном розыске.

Стражи порядка задержали 42-летнюю гостью из соседней республики. Установлено, что на родине ее разыскивают за кражу. Задержанную передали полицейским.

