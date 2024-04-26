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Беглов заявил, что Путин поддержал его участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Президент России Владимир Путин поддержал план губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вновь баллотироваться на эту должность. Об этом заявил после встречи с главой государства, сообщает ТАСС.
Напомним, что сегодня Путин провел встречу с Бегловым. Обсуждались строительство крупного спорткомплекса в Северной столице, поддержка участников спецоперации и другие вопросы.
«Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: да, безусловно, конечно, я поддерживаю», — заявил губернатор.
Однако Президент отметил, что итоги выборов полностью зависят от мнения жителей, поэтому Беглову стоит сосредоточиться на работе с петербуржцами.
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