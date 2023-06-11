Бег в мешках и яйцо в ложке: в Таджикистане отпраздновали Сабантуй

Фото пресс-службы представительства Россотрудничества Таджикистана.

Татаро-башкирский праздник плуга, посвященный окончанию весенних полевых работ, отпраздновали в пригороде Душанбе. Об этом журналисту «Татар-информа» рассказали в пресс-службе представительства Россотрудничества в Таджикистане.

На территорию зоны отдыха «Харангон» приехали соотечественники из многих районов Таджикистана – Бохтара, Дангары, Нурека, Гиссара, Вахдата, а также участники проекта «Российский учитель за рубежом», сотрудники Посольства России и представительства Россотрудничества.

Фото пресс-службы представительства Россотрудничества Таджикистана.

На церемонии открытия было зачитано поздравление от Раиса Татарстана Рустама Минниханова, адресованное гостям праздника. «На ярком праздничном майдане, объединяющем представителей разных национальностей и вероисповеданий, раскрываются спортивные, песенные и танцевальные таланты, происходит взаимодействие и взаимообогащение множества культур», — говорится в поздравлении.

Фото пресс-службы представительства Россотрудничества Таджикистана.

Советник-посланник Посольства России в Таджикистане Шамиль Шамсутдинов, поздравляя собравшихся, сказал: «Сабантуй символизирует собой силу дружбы народов, верность вековым традициям. Мы отмечаем его накануне большого праздника — Дня России. Это день, когда мы вспоминаем историю нашей большой Родины, наших культур, отдаем дань уважения нашим предкам и строим надежды на будущее. Россия славится тем, что на ее земле мирно, созидательно живут многие сотни народов. Важно дорожить этими отношениями между нами».

И дети, и взрослые с удовольствием приняли участие в состязаниях Сабантуя — беге в мешках, с яйцом в ложке, с коромыслами, борьбе корэш. Специальной гостьей стала певица из Казани Альбина Мусина, которая исполнила татарские песни.