Бег в мешках и перетягивание каната: в Душанбе отпраздновали Сабантуй

Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане

В столице Таджикистана Душанбе татаро-башкирская община провела посвященный окончанию весенне-полевых работ народный праздник — Сабантуй. Мероприятие проходило на территории зоны отдыха «Харангон».

Поучаствовать в празднике плуга съехались представители национальных диаспор из разных областей страны. Также в мероприятии приняли участие члены Координационного совета объединений российских соотечественников Таджикистана, супруга посла России Елена Лякина-Фролова, советник-посланник посольства России в Таджикистане Шамиль Шамсутдинов, а также представители Русского дома в Душанбе. Об этом журналисту «Татар-информа» сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества в Таджикистане.

На открытии праздника председатель Татаро-башкирского культурного центра Таджикистана «Дуслык» Римма Хамзина зачитала поздравление Президента Татарстана Рустама Минниханова, в котором подчеркивается роль Сабантуя как «живой связующей нити с родным языком, культурой и славными деяниями предков».

Кроме того, главе центра «Дуслык» вручили памятную медаль «В память о 110-летии со дня рождения Мусы Джалиля» и благодарственное письмо дочери поэта-героя Чулпан Залиловой за сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и популяризацию творчества автора знаменитых «Моабитских тетрадей».

Программа Сабантуя включала традиционные народные забавы — бег в мешках, с яйцом в ложке, с коромыслами, полными воды, перетягивание каната. А в борьбе корэш выявили абсолютных батыров в детской и взрослой категориях. Не обошлось и без татарских песен и танцев — специальными гостями праздника плуга в Таджикистане стали певцы из Татарстана Зарина Хасаншина и Марат Файрушин.