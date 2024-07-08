«Бег в мешках и борьба подушками»: в Нижегородской области провели Сабантуй

На молодёжном форуме ПФО «Метеор» платформы «Росмолодёжь.События», проходящем в Нижегородской области, члены делегаций Татарстана и Башкортостана провели национальный праздник Сабантуй.

Как сообщает пресс-служба Минмола РТ, праздник провели на нескольких площадках. Причем празднование сопровождалось национальными песнями республик-организаторов. Среди конкурсов, которые там организовывали: разбей горшок, бег с коромыслом, бег в мешках, борьба куреш, борьба на подушках.

«Я много слышала о Сабантуе, но впервые увидела его вживую. Смех, радость, праздник, красивые костюмы — вот с чем ассоциируется у меня происходящее здесь», - поделилась своими ощущениями участница форума «Метеор» от делегации Нижегородской области.

Также во время празднования гости попробовали национальные сладости, например, чак-чак и баурсак. А в конце праздника победители получили призы и подарки от двух делегаций.

Как сказала участница форума от делегации Татарстана Аделина Молычева, Сабантуй является тем праздником, который радостно отмечать на новом месте. Такие мероприятия рассказывают о культуре республики не самым традиционным способом. Особенно радует то, что здесь он проводится первый раз, отметила спикер.

С 4 по 9 июля в Нижегородской области проходит новый форум «Метеор» с участием всех 14 регионов ПФО. Татарстан представляют 74 делегата, молодежная команда на форум была организована при поддержке Минмолодежи РТ. Форум направлен на самореализацию молодёжи и соответствует целям национального проекта «Образование».

Организаторами форума «Метеор» являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, министерство молодёжной политики Нижегородской области и Молодёжный центр «Высота».

фото: Минмол РТ