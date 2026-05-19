Бег без барьеров: ВФЛА построит 22 бесплатных центра для любителей спорта

Фото: © Виталий Белоусов

В России стартует масштабный инфраструктурный проект, призванный сделать бег по-настоящему всенародным увлечением, а не уделом профессионалов и одиночек, вынужденных заниматься на опасных обочинах или переполненных стадионах. 18 мая председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков официально объявил о создании сети современных бесплатных беговых центров.

«Одна из проблем при занятии бегом – нехватка комфортного пространства для тренировок. В 2025 году мы подступались к этому проекту, делали пилотные шаги. В двух регионах мы подписывали соглашения с местными органами власти для создания бесплатных беговых центров. В нашем понимании это новое движение, где можно не только тренироваться, но и стать членом бегового сообщества. Теперь мы получаем заявки на создание подобных центров в других регионах нашей страны», – заявил Фрадков. Эта проблема давно волнует и рядовых бегунов, и организаторов массовых стартов. Теперь у нее появилось системное решение.

Новые объекты появятся в 22 городах. При выборе локаций ВФЛА руководствовалась двумя критериями: наличие активного местного сообщества и острый дефицит легальных, безопасных мест для бега. «В первую очередь мы откроем беговые центры в городах, где уже сформированы активные беговые сообщества и остро ощущается нехватка спортивной инфраструктуры», – пояснил глава федерации.

Каждый центр – это быстровозводимый круглогодичный комплекс. По сути, небольшой спортивный кластер под открытым небом и в помещении. Отличительная особенность проекта – бесплатность: государство и частные инвесторы (проект финансирует АНО «Евразия» на свои средства) берут на себя все расходы. Посетителю останется только прийти и тренироваться.

Уличная часть включает профессиональные беговые дорожки с резиновым покрытием, воркаут-зону и места для отдыха. Внутренняя – раздевалки, душевые, камеры хранения, универсальный зал для лекций и мастер-классов, а также пространства для восстановления. Строительство одного центра занимает 4–5 месяцев, и к осени 2026 года первые объекты начнут принимать посетителей.

Амбассадором проекта выступил олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Он будет следить за запуском и анализировать обратную связь от регионов.

Как подчеркнул Фрадков, ключевая задача – «изменить восприятие легкой атлетики, превратить ее в понятную практику для миллионов». Первые 22 таких пространства откроются уже через несколько месяцев.