Беда «трехочковых», проблемы УНИКСа: почему команда Перасовича вновь уступает «Зениту

УНИКС во второй раз подряд уступает «Зениту» в рамках полуфинала плей-офф Единой Лиги. В каких компонентах казанцы уступают петербуржцам и придумает ли что-то наставник татарстанской команды Велимир Перасович для того, чтобы изменить ход серии – в материале «ТИ-Спорта».





УНИКС разгромно уступил «Зениту» в третьем матче 1/2-финала плей-офф Единой лиги

В рамках третьей игры полуфинала плей-офф Единой лиги УНИКС уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге с разницей в 29 очков. Казанцы с разгромным счетом проиграли петербуржцам 103:74 (33:14, 22:23, 25:24, 23:13). Напомним, что до сегодняшнего дня счет в данном противостоянии был ничейным – 1-1. В первых встречах в Казани оппоненты обменялись по одной победе. Такое ощущение, что больше эмоций оба соперника оставили в самом первом матче.

Стартовая игра получилась зрелищной и результативной (команды заработали 211 очков на двоих), завершившись трудовой победой хозяев (107:104). Тогда казанцам удалось перевести счет в свою пользу в дополнительные пять минут времени матча благодаря «трешке» своего капитана Дмитрия Кулагина. А вот в последующих поединках данный компонент у татарстанской команды сильно подкачал.

Кроме того, во второй очной встрече оба оппонента, понимая значимость поединка, решили действовать более строже в обороне, дабы минимизировать опасность в своей зоне. Зрелищность и интенсивность игры от этого, конечно, сильно пострадала. Матч с меньшей результативностью, но почти с перевесом в 10 очков выиграли гости, сравняв счет в серии (78:69).

Перасович призывал своих подопечных «проснуться», но тщетно

Третий поединок полуфинала плей-офф Единой лиги между соперниками является определяющим ввиду несколько факторов: победа в серии придала уверенности «Зениту» и на сегодняшний день позволила закрепиться в турнире в статусе фаворита. Подопечные Деяна Радоньича победили заслуженно. Решающей в этой встрече стала стартовая четверть: хозяева повели первыми (33:14), а затем просто не позволили гостям к себе подобраться.

Команде Велимира Перасовича было необходимо добыть победу в третьем матче для перевеса счета в серии до четырех побед в свою пользу. Однако с первых минут у казанцев не клеилась своя игра. В перерывах наставник татарстанцев довольно спокойно призывал своих подопечных найти дистанционные броски и во время защиты не играть один в один.

Во втором периоде гостям удалось зацепиться за счет, но отрыв от хозяев был минимальным (23:22). Эта четверть стала единственной, завершившейся с преимуществом казанцев в этом матче. Ближе к середине поединка, когда питерцы вновь повели в счете, разъяснительный тон Перасовича сменился на более эмоциональный. Видимо, таким образом наставник казанской команды хотел «разбудить» своих игроков.

На слегка повышенных тонах он требовал прибавить в движении, так как, по мнению главного тренера, его подопечные «спали» на паркете. Тем временем «Зенит» отлично действовал во время контратак, быстрые нападения после неудавшихся попыток УНИКСа, работали безукоризненно.

Тотальное преимущество питерцев над казанцами в третьем поединке готовит их на роль фаворита в серии

Перед третьей встречей Велимир Перасович заявил, что у него есть мысли, как перебороть «Зенит». Во всяком случае югославский специалист намекнул, что причина силы соперника в его жесткости и агрессивности, а также добавил, что в плей-офф не бывает мелочей.

«Во втором матче «Зенит» сыграл гораздо лучше нас. Они действовали жестче и агрессивнее. Нам нужно найти ответ на их агрессивность. Питерцы превзошли нас по подборам в нападении и показали хороший баскетбол. Мы должны сосредоточиться на мелочах», – цитирует Перасовича пресс-служба клуба.

Если оценивать третий матч полуфинала в целом – борьба шла на встречных курсах и в середине поединка казанцам вполне по силам было переломить ход встречи. Однако команде Деяна Радоньича в этот день удавалось все, даже штрафные. Третья партия закончилась с таким же минимальным перевесом, но уже в пользу хозяев (25:24). Заключительная четверть прошла под диктовку петербуржцев (23:13). Итог матча – уверенная победа и счет в серии в пользу команды с берегов Невы– 2-1.

После столь громкого поражения наставнику УНИКСа Велимиру Перасовичу есть, над чем поразмыслить. Его подопечные во втором матче подряд проиграли сопернику в подборе (30 против 38). Кроме того, казанцы в два раза меньше отдавали передач (13 против 28) и атаковали с очень низким процентом – 39,4%. Трехочковый элемент, который в первом матче сыграл для татарстанской команды важную роль, также вновь пострадал: из 12-ти бросков казанцы попали лишь в двух из них (16,7%). Тогда как «Зенит» в данном компоненте значительно обошел своего оппонента, отправив в цель шесть из семи трехочковых, что позволило им добиться преимущества в 19 очков.

Казанцы не просто уступили победу в третьем поединке полуфинала плей-офф, фактически они приблизили «Зенит» на шаг ближе к выходу в финал. Подопечным Велимира Перасовича будет очень сложно перебороть эту агрессивную команду Деяна Радоньича, умеющую собраться в ключевые моменты и сохранять двузначную разницу и контроль над встречей, не упуская преимущество. Это, в общем-то, о многом говорит о «Зените» как о потенциальном лидере в этом противостоянии.

Подкачала индивидуальная результативность игроков УНИКСа

Одной из причин неудавшегося выступления казанцев в третьем матче могла сыграть травма колена центрового Джалена Рейнольдса, которую он получил в предыдущем поединке с питерцами. Выступление американца в третьем матче нельзя назвать удачным. Он провел на паркете лишь 15 минут, смазав при этом семь бросков с игры и набрав четыре очка лишь со штрафных.

Кроме того, впервые в этой серии сыграли центровой Руслан Абдулбасиров, атакующий защитник Денис Захаров и легкий форвард Элайджа Стюарт. Последний смог отличится в этом матче и набрал два очка, сделал два подбора и одну передачу. Лучшим в этой встрече из состава УНИКСа стал центровой Маркус Бингэм (23 очка, восемь подборов, три перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте «+33»).

У петербуржцев самыми эффективными стали разыгрывающий Ксавьер Мун (19 очков, шесть передач и четыре потери при коэффициенте «+24») и атакующий защитник Джонни Джузэнга (6 подборов, две передачи, один перехват, один блок-шот и три потери).

Четвертая встреча между УНИКСом и «Зенитом» в рамках ½-финала плей-офф пройдет снова в Санкт-Петербурге 19 мая. Начало – в 19:30 мск.