Беда на стандартах, индивидуальные провалы: что пошло не так у «Рубина» в игре с «Динамо»

Владимир Васильев

Вчера казанский «Рубин» проиграл на своем поле московскому «Динамо» со счетом 2:3, ведя по ходу встречи. Почему не получилось удержать победный счет, над какими элементами казанцам еще предстоит работать — читайте в материале ИА «Татар-информ».

Самая первая проблема, которая наиболее бросалась в глаза при просмотре матча — это неготовность «Рубина» к стандартам и верховой борьбе. Об этом после матча сказал и главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

«Без Абильдгора у нас осталось только трое высокорослых игроков: Тальби, Уремович и Онугха. Но последний — атакующий игрок. Прежде всего, не справились со стандартами от "Динамо"», — сказал Слуцкий.

Уже в самом дебюте встречи Фомин после подачи с углового и неразберихи в штрафной хозяев отправил мяч в сетку, но судья зафиксировал офсайд. Также в первом тайме у «Динамо» было еще несколько угловых, которые привели к опасным моментам: один раз выручил Дюпин, во второй — перекладина.

Уже во втором тайме, также после углового, Зотов привозит пенальти, который, к счастью хозяев, мажет Моро. После этого было еще несколько угловых, которые завершились ударами по воротам Дюпина – защитники проигрывали верх раз за разом. Однажды даже Филип Уремович вынес мяч с ленточки после очередного проигранного верхового единоборства в штрафной «Рубина».

Тем не менее, несмотря на большие проблемы с угловыми у своих ворот, которых за весь матч набралось 12, гол пришел после навеса со штрафного. Однако отметим, что нарушение произошло неподалеку от точки подачи углового. Вновь проигранная верховая борьба, и Бальбуэна сравнял счет.

Вторая проблема, которую также отметил Слуцкий, — это индивидуальные ошибки игроков. Два из трех голов «Рубин» пропустил после невынужденных ошибок у своих ворот. Сначала Геогрий Зотов, отыгрывая практически последнего защитника, подарил мяч Грулеву, который сделал голевую передачу на Макарова. А уже в концовке встречи Александр Зуев, находясь абсолютно один, не в борьбе, выносит мяч после навеса в район 11-метровой отметки прямо на ногу Шиманьски. Две голевые серьезные индивидуальные ошибки в матче со второй командой чемпионата — многовато.

Если говорить об атаке, то несмотря на два забитых гола, вопросы к казанцам остаются. Бросается в глаза нехватка Джордже Деспотовича. Герман Онугха, начавший матч в качестве центрфорварда, ни разу не пробил по воротам, а также имеет крайне низкий процент точных передач — 38%. А основная опасность исходила от Хакшабановича и Кварацхелии. В первом голе грузин сделал голевой навес на Бакаева, а пенальти был назначен после его прохода по флангу и передачи на Хакшабановича, который пробил в штангу.

Напомним, что матч 16-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо» завершился со счетом 2:3 в пользу москвичей.