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БДД, соцподдержка и инвестпроекты: Правительство РТ утвердило план работы до конца года
Утвержден план работы Правительства Татарстана на IV квартал 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Документ разделен на несколько пунктов: вопросы для рассмотрения на заседаниях Кабмина РТ, его президиума и важнейшие вопросы, по которым необходимо принять постановления.
Так, к важнейшим, к примеру, отнесены утверждение размеров социальных выплат для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, лиц, потерявших родителей в период учебы; утверждение стоимости величины минимального потребительского бюджета за III квартал; перечня приоритетных инвестпроектов на 2023-2025 годы; программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Татарстане на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.
На заседании Кабмина РТ в октябре будет обсуждаться реализация мер по повышению безопасности дорожного движения.
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