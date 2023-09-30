БДД, соцподдержка и инвестпроекты: Правительство РТ утвердило план работы до конца года

Утвержден план работы Правительства Татарстана на IV квартал 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Документ разделен на несколько пунктов: вопросы для рассмотрения на заседаниях Кабмина РТ, его президиума и важнейшие вопросы, по которым необходимо принять постановления.

Так, к важнейшим, к примеру, отнесены утверждение размеров социальных выплат для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, лиц, потерявших родителей в период учебы; утверждение стоимости величины минимального потребительского бюджета за III квартал; перечня приоритетных инвестпроектов на 2023-2025 годы; программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Татарстане на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.

На заседании Кабмина РТ в октябре будет обсуждаться реализация мер по повышению безопасности дорожного движения.