Происшествия 19 мая 2026 16:31

BBC: новая вспышка Эболы может распространяться быстрее, чем ожидалось

Новая вспышка лихорадки Эбола в Республике Конго и Уганде может распространяться быстрее, чем ожидалось, сообщает ВВС.

По данным ВОЗ, в настоящий момент выявлено более 500 случаев заболевания. При этом, согласно подсчетам аналитиков, еще порядка 1 тыс. случаев остались незамеченными. Кроме того, эпицентр вспышки, конголезская провинция Итури, считается небезопасной территорией, что осложняет работу ВОЗ по контролю болезни.

«Чем больше мы исследуем эту вспышку, тем больше мы понимаем, что она уже распространилась по ту сторону границы и в другие провинции», – рассказала Представитель ВОЗ Анна-Мари Анчия.

Организация уже признала вспышку лихорадки международной чрезвычайной ситуацией.

#лихорадка эбола #вспышка заболеваемости
Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

