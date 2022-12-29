Базовый перевозчик аэропорта Казани в 2023 году увеличит количество рейсов до 20

Российская авиакомпания Nordwind Airlines в летнем сезоне следующего года увеличит количество рейсов из аэропорта Казани до 20. В зимнее расписание включено 13 направлений, в том числе внутренние и международные маршруты. Об этом сообщила журналистам начальник отдела продаж авиакомпании Александра Галикбарова.

«В этом году мы стали базовым перевозчиком аэропорта Казани и постепенно наращиваем маршрутную сеть. Было подписано соглашение с аэропортом о стратегическом развитии на ближайшие три года», – рассказала спикер.

Галикбарова отметила, что планируется также нарастить объемы перевозок на действующих линиях. Так, например, летом самолеты в Санкт-Петербург и Грозный будут летать три раза в неделю вместо двух.

В настоящее время из аэропорта Казани выполняются полеты по 73 направлениям, из них почти половина – международные. На внутренних линиях наиболее востребованы рейсы в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Лидером среди международных направлений является Турция, добавил генеральный директор международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов.