Baza: Жители Москвы и Подмосковья начали массово сообщать о беспилотниках

Жители Москвы и Московской области начали массово сообщать о неопознанных беспилотниках. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Почти все подозрительные БПЛА кружили над домами. Первый такой дрон был замечен в пятницу, 10 марта, над подмосковным поселком Рогово. Вызванной на месте полиции не удалось найти ни беспилотник, ни его оператора. При этом 13 марта над поселком вновь увидели неизвестный БПЛА.

Еще четыре беспилотника 10 марта оказались замечены над несколькими поселками и селами по соседству с зоопарком «Планета обезьян» на Калужском шоссе.

Кроме того, в воскресенье, 12 марта, в поселке Краснопахорское обнаружили дрон, который на низкой высоте летел к АЗС «Татнефть» на Калужском шоссе. Затем он развернулся и полетел обратно — примерно в сторону поселков Михайлово-Ярцевское и Армейский.

Днем в понедельник, 13 марта, были обнаружены еще два неопознанных БПЛА. Один дрон заметили над поселением Вороновское, а второй летел над Борисовскими прудами на юге Москвы в сторону Капотни, где находится НПЗ «Газпромнефти».

Наконец, в ночь на вторник, 14 марта, очередной беспилотник увидели у станции метро «Каховская» в Зюзино. Это произошло около 3.00. Росгвардейцам в этот раз удалось идентифицировать двух операторов и задержать их. По словам задержанных, они «снимали ночные улицы для себя».