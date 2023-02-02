База «Алмаш» в Нижнекамске после реконструкции станет многофункциональной площадкой

Учебно-тренировочную базу «Алмаш» в Нижнекамске ожидает масштабная реконструкция. Благодаря совместному проекту СИБУРа и республики город получит оздоровительный лагерь для детей на 120 мест (в будущем увеличится до 200 мест) и спортбазу, доступную жителям весь год.

Рабочая группа под руководством мэра Рамиля Муллина посетила объект и изучила его состояние, осмотрев пункт проката, спальные корпуса, медпункт, гардероб, столовую и прилегающую территорию.

Фото Альберта Муклокова.

Общая площадь базы составляет около 30 тыс. кв. метров. Здесь оборудована освещенная лыжная трасса протяженностью 2 и 3 км. Лыжные маршруты на 3, 5, 7,5 и 10 км пролегают в лесном массиве. В весенне-летний период спортивные команды используют спортобъект в качестве гостиницы.

Ранее база находился на балансе «Нижнекамскнефтехима» и для повышения доступности для всех горожан СИБУР решил передать муниципалитету ряд спортобъектов (базу «Алмаш», спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба» и спортзал «Факел»), при передаче которых совместно с республикой выделит средства на их модернизацию. Предварительная оценка стоимости обновления составляет около 1,4 млрд рублей. СИБУР профинансирует значительную часть суммы — до 700 миллионов рублей, все остальные средства будут взяты из бюджета республики.

Фото Альберта Муклокова.

Рамиль Муллин рассказал, что после модернизации «Алмаш» расширит свой функционал и обновит внешний вид.

«Наша задача — преобразовать спортивную базу в многофункциональную площадку, которая будет отвечать всем современным требованиям и где круглогодично будут созданы все условия, как для занятий спортом, так и для мероприятий, семейного отдыха», — отметил градоначальник.

По его словам, для создания всех необходимых условий планируется возвести еще два новых корпуса. Существующие здания будут использоваться как коворкинг-зоны, учебные классы, столовая, площадки для семейного отдыха. Также на территории будут располагаться плоскостные спортивные сооружения, футбольное поле, беговая дорожка. Зона проката лыж будет отделена от зоны проживания детей. После реконструкции здесь появится возможность проводить туристические слеты для татарстанцев всех возрастов и организовать профильные смены в каникулярное время по разным направлениям спортивной подготовки.

Фото Альберта Муклокова.

Ремонтные работы начнутся уже в ближайшее время, как только будет готова вся необходимая документация. При этом лыжная база продолжит работать.

«Несмотря на начало ремонтных работ, „Алмаш“ будет функционировать в обычном режиме. Прокатная зона, лыжная трасса будут открыты до окончания зимнего сезона», — заверил Алексей Урезов, директор спортшколы «Динамо», на балансе которой сейчас находится учебно-тренировочная база.