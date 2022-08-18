Баязитов Ильдар Рафкатович – член Общественной палаты Республики Татарстан, учредитель благотворительного фонда и председатель Совета НИБФ «Ярдэм», член Общественной наблюдательной комиссии Татарстана: с 2015 года взял на себя организацию и кураторство вопросов реабилитации по осужденным. Организовывает успешную реабилитацию инвалидов всех категорий, проводит реабилитацию в созданном центре для алко и нарко зависимых. Активно работает с пожилыми.

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2020 году.

Реабилитационный центр для незрячих при ОБФ «Ярдам — Помощь» уникален для нашей страны, в ней прошли обучения тысячи людей из России и стран СНГ. Фонд активно работает с глухонемыми, колясочниками, опорниками и людьми с диагнозом ДЦП, сиротами, нуждающимися, бездомными, нарко-и алкозависимыми, осужденными. При Фонде ведет свою деятельность центр социальной помощи различным обездоленным слоям населения, и это, не считая многочисленных курсов, для желающих изучать основы ислама, издательства для незрячих и многое другое, что регулярно появляется в работе «Ярдам — Помощь».

Фондом оказана социальная помощь более чем на 220 млн рублей.

В 2020 г. в период самоизоляции «Ярдам — Помощь» проводил акцию «Дорога жизни», за время которой была оказана помощь почти 99 тыс. человек, в том числе инвалидам. Волонтеры организации ежедневно доставляли бесплатное горячее питание, медикаменты, маски.

Официальный сайт Фонда: https://yardemfond.ru