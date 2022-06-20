Бахрейн планирует внедрить российскую платежную систему «Мир»

В скором времени в Бахрейне планируется внедрить российскую платежную систему «Мир». Об этом заявил посол королевства в РФ Ахмед Абдулрахман аль-Саати в ходе рабочей встречи с главой Башкортостана Радием Хабировым на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«В Бахрейне мы скоро внедрим в банковские услуги российскую платежную систему „Мир“, что позволит туристам из вашей страны комфортно и безопасно отдыхать у нас», — отметил дипломат.

Руководитель Башкортостана в свою очередь заметил, что республика заинтересована в экономическом, культурном и туристическом сотрудничестве с Бахрейном, напомнив, что пандемия коронавируса в 2020 году помешала визиту башкирской делегации в королевство.

«Но мы твердо настроены на развитие внешнеэкономических связей с вашей страной», — заверил Хабиров.

Посол пригласил руководство региона посетить королевство с деловым визитом.