Бавлы вышли в финал Всероссийского конкурса въездных стел

Фото: t.me/asmotatarstan

Город Бавлы Республики Татарстан вышел в финал II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Об этом сообщила пресс-служба Совета муниципальных образований РТ.

Бавлы представлены в номинации «Входные группы». В настоящее время проходит этап открытого голосования. Поддержать проект Бавлов можно до 28 декабря 10:00 мск по ссылке.

После завершения голосования оргкомитет проведет проверку его прозрачности, а итоги конкурса будут подведены 29 декабря.