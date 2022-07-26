Бавлинское предприятие выплатило более 900 тыс. рублей долгов по зарплате

Предприятие Бавлинского района — ООО «СпецПромПрогресс» погасило задолженность перед девятью работниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство <...> во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — сказали в ведомстве.

Всего работникам было выплачено 923 400 рублей.