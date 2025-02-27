Бавлинский район РТ доставил 40 тонн строительных материалов в Лисичанск

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин (справа) и глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров (слева)

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин совместно с главой Бавлинского района Татарстана Ильясом Гузаировым сопроводили гуманитарный конвой со строительными материалами в Лисичанск.

Ильяс Гузаиров отметил, что этот гуманитарный груз стал возможен благодаря слаженной работе предприятий и бизнеса Бавлинского района.

Груз включает 20 куб. метров необрезной доски и 20 тонн шифера, которые будут использованы для нужд подшефного Татарстану города.