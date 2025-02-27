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ЛНР и Татарстан 27 февраля 2025 16:05

Бавлинский район РТ доставил 40 тонн строительных материалов в Лисичанск

Бавлинский район РТ доставил 40 тонн строительных материалов в Лисичанск
Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин (справа) и глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров (слева)
Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин совместно с главой Бавлинского района Татарстана Ильясом Гузаировым сопроводили гуманитарный конвой со строительными материалами в Лисичанск.

Ильяс Гузаиров отметил, что этот гуманитарный груз стал возможен благодаря слаженной работе предприятий и бизнеса Бавлинского района.

Груз включает 20 куб. метров необрезной доски и 20 тонн шифера, которые будут использованы для нужд подшефного Татарстану города.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

#ЛНР и Татарстан
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