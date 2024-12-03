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Бавлинский автотуристический фестиваль «Арба-фест» вошел в число лучших в России
Всероссийский автотуристический фестиваль «Арба-фест. Гершыд», прошедший в Бавлинском районе Татарстана в начале лета, признан одним из лучших проектов 2024 года в области событийного туризма.
На днях в Нижнем Новгороде состоялся федеральный финал международной премии Russian Event Awards. Проект Бавлинского района занял третье место в номинации «Событие в области автотуризма».
Ранее, в сентябре, в Йошкар-Оле прошел окружной этап премии, где бавлинский проект занял первое место в Приволжском федеральном округе.
Проект в финале представили руководитель аппарата Совета Бавлинского муниципального района Айгуль Халитова и заместитель директора библиотечной системы района Фарида Зиярова.
В 2024 году на соискание XIII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было подано 579 проектов из 63 регионов России, а также из Республики Беларусь и Южной Осетии. Приглашение в Нижний Новгород на общенациональный финал премии получили 318 проектов в 29 номинациях.
В этом году «Арба Фест Гершид 2024» проходил с 31 мая по 2 июня в деревне Кит-Озеро Бавлинского района. Событие было организовано уже в третий раз. Мероприятие посвящено удмуртскому национальному празднику, связанному с окончанием посевных работ. На этот раз участниками фестиваля стали около 170 экипажей. Любители путешествий на колесах прибыли не только из Татарстана и соседнего Башкортостана, но и из другого приволжского региона — Удмуртии, из Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов России, а также из Казахстана и Беларуси.
Организаторы подготовили богатую программу: концерты, различные экскурсии, мастер-классы, посиделки у костра, полет на воздушном шаре, катание по озеру на катамаране, розыгрыши призов.
Фестиваль высоко оценил руководитель Татарстанской ассоциации развития караванинга и автотуризма Андрей Горностаев. По его словам, «Арба Фест» — это яркий пример того, когда на уровне администрации муниципального района видят перспективы данного направления туризма и усматривают в нем значительный потенциал.
Сегодня фестиваль по своему масштабу входит в тройку самых крупных автофестивалей в России. Автотуристы полюбили его за праздничную атмосферу и особо внимательное отношение к своим нуждам.
Бавлинский район расположен в уникальном месте: по его территории проходят федеральные трассы Казань — Оренбург, Москва — Уфа, Самара — Челябинск. Рядом находятся Оренбургская область, Республика Башкортостан, Самарская область. Таким образом, возможности для развития автотуризма за счет расположения у муниципалитета весьма внушительные.
Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.
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