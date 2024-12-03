Бавлинский автотуристический фестиваль «Арба-фест» вошел в число лучших в России

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Всероссийский автотуристический фестиваль «Арба-фест. Гершыд», прошедший в Бавлинском районе Татарстана в начале лета, признан одним из лучших проектов 2024 года в области событийного туризма.

На днях в Нижнем Новгороде состоялся федеральный финал международной премии Russian Event Awards. Проект Бавлинского района занял третье место в номинации «Событие в области автотуризма».

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Ранее, в сентябре, в Йошкар-Оле прошел окружной этап премии, где бавлинский проект занял первое место в Приволжском федеральном округе.

Проект в финале представили руководитель аппарата Совета Бавлинского муниципального района Айгуль Халитова и заместитель директора библиотечной системы района Фарида Зиярова.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

В 2024 году на соискание XIII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было подано 579 проектов из 63 регионов России, а также из Республики Беларусь и Южной Осетии. Приглашение в Нижний Новгород на общенациональный финал премии получили 318 проектов в 29 номинациях.

В этом году «Арба Фест Гершид 2024» проходил с 31 мая по 2 июня в деревне Кит-Озеро Бавлинского района. Событие было организовано уже в третий раз. Мероприятие посвящено удмуртскому национальному празднику, связанному с окончанием посевных работ. На этот раз участниками фестиваля стали около 170 экипажей. Любители путешествий на колесах прибыли не только из Татарстана и соседнего Башкортостана, но и из другого приволжского региона — Удмуртии, из Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов России, а также из Казахстана и Беларуси.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Организаторы подготовили богатую программу: концерты, различные экскурсии, мастер-классы, посиделки у костра, полет на воздушном шаре, катание по озеру на катамаране, розыгрыши призов.

Фестиваль высоко оценил руководитель Татарстанской ассоциации развития караванинга и автотуризма Андрей Горностаев. По его словам, «Арба Фест» — это яркий пример того, когда на уровне администрации муниципального района видят перспективы данного направления туризма и усматривают в нем значительный потенциал.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Сегодня фестиваль по своему масштабу входит в тройку самых крупных автофестивалей в России. Автотуристы полюбили его за праздничную атмосферу и особо внимательное отношение к своим нуждам.

Бавлинский район расположен в уникальном месте: по его территории проходят федеральные трассы Казань — Оренбург, Москва — Уфа, Самара — Челябинск. Рядом находятся Оренбургская область, Республика Башкортостан, Самарская область. Таким образом, возможности для развития автотуризма за счет расположения у муниципалитета весьма внушительные.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной