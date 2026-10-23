Бавлинские школьники сделали обереги для участников СВО

На поделках девочки и мальчики написали слова: «Тебя любят и ждут дома». Так второклассники решили поддержать бойцов и напомнить им, что о них заботятся и ждут возвращения родные и земляки.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Воспитать патриота – это наша общая задача, как школы, так и родителей. Я рада, что мы с моими учениками присоединились к акции „СВОих не бросаем“. Пусть эти обереги станут для солдат напоминанием, что дома их очень ждут и ими гордятся!» – отметила Татьяна Борисовна.

Свои пожелания военнослужащим передал и ученик второго класса Эмир Насибуллин.

«Берегите себя, будьте внимательны и осторожны! Каждый из вас очень близок и дорог нам. Побеждайте врага и возвращайтесь живыми и здоровыми! Спасибо вам за наше мирное небо», – сказал школьник.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

По словам учителя, обереги издавна считались символами защиты, здоровья и удачи. Теперь поделки, сделанные детскими руками, отправятся на передовую вместе с очередным гуманитарным грузом.