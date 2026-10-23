news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 23 октября 2026 11:03

Бавлинские школьники сделали обереги для участников СВО

Читайте нас в
Бавлинские школьники сделали обереги для участников СВО
Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной
Учащиеся 2-го «А» класса школы №2 Бавлов изготовили обереги для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Под руководством классного руководителя Татьяны Борисовны Заировой ребята присоединились к акции «СВОих не бросаем».

На поделках девочки и мальчики написали слова: «Тебя любят и ждут дома». Так второклассники решили поддержать бойцов и напомнить им, что о них заботятся и ждут возвращения родные и земляки.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Воспитать патриота – это наша общая задача, как школы, так и родителей. Я рада, что мы с моими учениками присоединились к акции „СВОих не бросаем“. Пусть эти обереги станут для солдат напоминанием, что дома их очень ждут и ими гордятся!» – отметила Татьяна Борисовна.

Свои пожелания военнослужащим передал и ученик второго класса Эмир Насибуллин.

«Берегите себя, будьте внимательны и осторожны! Каждый из вас очень близок и дорог нам. Побеждайте врага и возвращайтесь живыми и здоровыми! Спасибо вам за наше мирное небо», – сказал школьник.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

По словам учителя, обереги издавна считались символами защиты, здоровья и удачи. Теперь поделки, сделанные детскими руками, отправятся на передовую вместе с очередным гуманитарным грузом.

Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной.
#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Жителям РТ напомнили о запрете публикации информации, связанной с БПЛА

22 октября 2026
Вражеские БПЛА угрожают Казани – сработали сирены воздушной тревоги

Вражеские БПЛА угрожают Казани – сработали сирены воздушной тревоги

23 октября 2026
Новости партнеров