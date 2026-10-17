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Общество 17 октября 2026 16:30

Бавлинские школьники проверили знания об истории родного края

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В Бавлах для учеников восьмого класса школы № 1 организовали краеведческую квест-игру «Люблю тебя, мой край родной». Мероприятие прошло в городской библиотеке-филиале № 1 по программе «Пушкинская карта», сообщает «Татарстан 24».

Школьники отвечали на вопросы об истории, культуре и традициях Бавлинского района.

Участников разделили на команды «Нефтяники» и «Бавлинцы». Им предстояло пройти пять тематических станций и выполнить задания на знание родного края, эрудицию и умение работать сообща.

За выполнением заданий следило жюри. Ветеран педагогического труда Розалия Гузаирова отметила активность и сплоченность школьников. Она подчеркнула, что подобные мероприятия помогают не только закреплять знания, но и развивать навыки общения, анализа информации и командной работы.

Заведующая библиотекой-филиалом № 1 Яна Махмутова рассказала, что подобные квесты проводят в Бавлах не впервые. Ранее в них участвовали ученики школ № 5 и № 2. Все вопросы и задания посвящены истории и особенностям родного города и района.

Участница игры Анастасия Ипполитова положительно оценила квест и отметила, что многие вопросы были связаны со школьной программой. Обе команды успешно прошли все пять станций.

#Бавлы #школьники
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