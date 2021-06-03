Бавлинская художница Светлана Новичкова стала призером испанской выставки «Усы Дали»

Татарстанская художница стала одним из призеров европейского конкурса «Усы Дали». Светлана Новичкова из Бавлов впервые приняла в нем участие и получила от организаторов диплом III степению

В дистанционной галерее Светлана представила картину «Первоцветы», написанную в 2020 году. Жюри конкурса отметили в работе Светланы прекрасное чувство цвета и талант к живописи. Из максимальных 100 баллов мастер кисти набрала 78.

«Честно, не ожидала, набрать 78 баллов из 100 и получить диплом III степени, это очень здорово, горжусь собой, что решилась отправить свою работу на серьезный конкурс. 78 баллов — это прекрасный результат — окрыляет на новые работы и не дает опустить кисточки и мастихин. Для первого моего участия это очень высокий балл, самое то, чтобы было стремление для роста и не опустились крылышки вдохновения для следующих работ», — прокомментировала ИА «Татар-информ» художница свой успех.

«Картина написана в жанре гиперриализм, маслом, холст на подрамнике», — поделилась Светлана Новичкова деталями работы.

В ближайшем времени Светлана Новичкова планирует еще принять участие в международных выставках, уже есть заявка на ноябрь. Участие в конкурсах и выставках, по утверждению автора, дает ей возможность самоутверждения, вдохновения на новые работы, освоения новых техник написания картин маслом.

Ее любимыми стилями в живописи являются современные направления — гиперриализм и реализм. Также Новичкова любит писать портреты, ловить характер, настроение героя.

По информации «Бавлы-информ», с 15 мая в краеведческом музее открыта первая персональная выставка художницы. Желающие могут ознакомиться с экспозицией до 30 июня 2021 года, вход для всех бесплатный.

Фото: «Бавлы-информ».