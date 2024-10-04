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Бавлинская прокуратура добилась принудительной госпитализации больного туберкулезом
Бавлинская городская прокуратура добилась принудительной госпитализации больного с открытой формой туберкулеза.
Ранее судимый 54-летний житель Бавлинского района РТ состоял на учете в районной больнице и отказывался лечиться от заразной формы туберкулеза
«По закону больные с такой формой туберкулеза, которые отказываются от прохождения лечения в медицинских учреждениях, решением суда могут быть направлены на принудительную госпитализацию», - сообщили в ведомстве.
Прокурор города направил иск в суд, поле чего больного госпитализировали.
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