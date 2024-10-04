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Происшествия 4 октября 2024 10:52

Бавлинская прокуратура добилась принудительной госпитализации больного туберкулезом

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Бавлинская городская прокуратура добилась принудительной госпитализации больного с открытой формой туберкулеза.

Ранее судимый 54-летний житель Бавлинского района РТ состоял на учете в районной больнице и отказывался лечиться от заразной формы туберкулеза

«По закону больные с такой формой туберкулеза, которые отказываются от прохождения лечения в медицинских учреждениях, решением суда могут быть направлены на принудительную госпитализацию», - сообщили в ведомстве.

Прокурор города направил иск в суд, поле чего больного госпитализировали.

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