Бавлинец о службе по контракту: «Родители отговаривали, но я не передумал»

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

Молодой бавлинец рассказал о том, почему он решил служить по контракту в зоне специальной военной операции. Парню 22 года. Был призван в армию практически сразу после школы, в 2020 году. О годах службы у него остались положительные воспоминания.

«Хотел сразу отслужить, а потом уже задумываться о получении образования, — рассказал бавлинец. — Я служил в части 3419 в Балашихе, это Подмосковье, в батальоне специального назначения. Служба прошла очень хорошо, она мне очень понравилась, был очень заинтересован в службе. Там взрослеешь, набираешься серьезности. Если у человека нет серьезности, он становится разгильдяем, можно сказать. Но после армии у него появляются какая-то ответственность за себя, за общее окружение. Больше опыта набираешься, становишься настоящим мужчиной».

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

По словам юноши, подписать контракт планировал ещё в 2022 году, но решился на это только недавно.

«Это моё личное желание, давно уже был интерес, и вот сейчас настал момент, когда я окончательно решился подписать контракт, — говорит молодой человек. — Родители отговаривали, говорили не стоит, тебе стоит передумать, но я принял своё взрослое мужское решение и не стал передумывать. У меня там двоюродный брат, дядя, вот сегодня с другом идём, он тоже подписывает контракт. Очень много знакомых, которые тоже туда ушли сразу же. Они с разных областей: с Москвы, Самары, Казани. Они рассказывали о службе очень много. Я понимаю, куда я иду, на что я иду, понимаю, что там не детский сад и баловаться там не получиться», — поделился парень.

С начала специальной военной операции из военного комиссариата Бавлинского и Ютазинского районов служить по контракту ушло всего 176 человек. Из них за этот год ушло 55 человек. По словам военного комиссара Ильшата Халитова, количество людей, которые уходят по контракту, за этот год намного больше, чем в позапрошлые. В первые годы, с тех пор как только началась СВО, их было намного меньше.

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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