Бавлинцы производят для бойцов СВО изделия, разработанные врачами тактической медицины

Фото: Индира Сайфуллина

Продолжаются мероприятия по оказанию различной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Волонтерское движение «Золотые руки ангела» объединяет более 150 городов в России. Активисты из Бавлов — небольшая его часть.

С самого начала СВО в Бавлах швеи начали работать дружной командой. Координатор Всероссийского волонтерского движения «Золотые руки ангела» и проекта «Ценим жизнь» по Бавлинскому району Инга Ахметзянова рассказала, что они шьют изделия, которые не производит и не выдает Минобороны России.

«Эти изделия разработаны врачами тактической медицины. Такие изделия и приспособления помогают выживать бойцам в тяжелых условиях, — проинформировала Инга Ахметзянова. — В Бавлах мы уже работаем с октября месяца прошлого года. Я, как координатор, организовала пошив, собрав команду из швей. В основном это пенсионеры, также были и работающие люди. Сначала мы шили пятиточечники, затем большое количество постельного белья для госпиталей. На постельное белье был очень большой спрос. Затем взялись шить тёплую одежду из флиса, снуды, шапки, толстовки, тактические носилки без каркаса».

Фото: Индира Сайфуллина

По словам координатора, такие бескаркасные носилки, помимо своего прямого назначения, могут быть применены в качестве стандартных каркасных носилок, в качестве маскировочной сети, в качестве гамака и для переноса тяжелого габаритного груза до 500 килограммов.

«Всю зиму шили теплые изделия. Наши казанские коллеги произвели эвакуационные стропы. Эта стропа состоит из двух карабинов и в длину около десяти метров. Такое изделие предназначено для спасения раненого человека на расстоянии, — объяснила Инга Ахметзянова. — Также коллеги волонтеры производили тактические медицинские металлические шины и так называемые тактические „кошки“, то есть переносной инструмент для траления, разминирования, эвакуации раненых и других задач. Также была разработана тактическая аптечка „Маруся“. Она полностью укомплектована с препаратами для оказания первой медицинской помощи, при переломах, ожогах и так далее».

По словам Инги Ахметзяновой, в летний период она не стала занимать швей благотворительной работой. Сегодня координатор хочет собрать их снова. Также к ней могут обратиться швеи, желающие помочь по собственному желанию.