Священнослужители Татарстана на проповедях рассказывают, почему коррупция это плохо

Священнослужители ДУМ РТ и Татарстанской митрополии рассказывают жителям республики о вреде коррупции на проповедях. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о профилактике коррупции среди населения рассказал главный советник отдела антикоррупционного мониторинга Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Александр Лохотской.

«Управлением Раиса по вопросам антикоррупционной политики проводятся рабочие встречи с Духовным управлением мусульман, с Татарстанской митрополией. Во время этих встреч мы приходим к взаимодействию. У нас были факты, когда мусульманские священнослужители разрабатывали проповеди о вреде коррупции и в мечетях озвучивают среди прихожан. Аналогичная работа проведена и с митрополией. Батюшки в церквях после службы рассказывают о том, что нужно жить честно, справедливо по божьим законам. И все это со ссылкой как на священный Коран, так и на Евангелие и Библию. Этими с мероприятиями мы охватываем прихожан, большинство из которых люди пожилого возраста. Мы хотим просветить их через религию», – рассказал Александр Лохотской.