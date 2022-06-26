news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Национальный интерес
26 июня 2022  12:20

Батыром Шахтерского Сабантуя в Кузбассе стал Муса Галлямов

news_top_970_100

В Новокузнецке на Международжном шахтерском Сабантуе определили абсолютного батыра. Главный приз – автомобиль Lada Granta от Президента РТ Рустама Минниханова  получил Муса Галямов.

В финальной схватке он победил Булата Мусина.

Сразу после победы Муса Галлямов снял свою футболку и отдал ее одному из болельщиков. После борцовского поединка он даже не сразу смог вспомнить свое имя.

«Дело шло хорошо, во второй трети судьбу схватки решила «прямая стойка», — рассказал Галлямов о финальной схватке.


«Хвала Аллаху, я победил. Хотел бы поблагодарить Президента Татарстана Рустама Нургалиевича за то, что он преподнес такой замечательный подарок, - сказал Муса Галлямов.

Имена батыров среди юниоров:

  • Батыр Нечишев (65 кг), Республика Алтай;
  • Иван Чебышев (80 кг), Новокузнецк;
  • Егор Садырев (110 кг), Новокузнецк.

Батыры в разных весовых категориях:

  • Батыр Нечишев (60 кг), Республика Алтай;
  • Искандер Мортазин (75 кг), Татарстан;
  • Ильдар Гиниятуллин (85 кг), Татарстан;
  • Булат Мусин, (100 кг), Татарстан;
  • Муса Галлямов (в абсолютной категории), Татарстан.
     
#сабантуй #кузбасс #батыр
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100