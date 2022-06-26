Батыром Шахтерского Сабантуя в Кузбассе стал Муса Галлямов
В Новокузнецке на Международжном шахтерском Сабантуе определили абсолютного батыра. Главный приз – автомобиль Lada Granta от Президента РТ Рустама Минниханова – получил Муса Галямов.
В финальной схватке он победил Булата Мусина.
Сразу после победы Муса Галлямов снял свою футболку и отдал ее одному из болельщиков. После борцовского поединка он даже не сразу смог вспомнить свое имя.
«Дело шло хорошо, во второй трети судьбу схватки решила «прямая стойка», — рассказал Галлямов о финальной схватке.
«Хвала Аллаху, я победил. Хотел бы поблагодарить Президента Татарстана Рустама Нургалиевича за то, что он преподнес такой замечательный подарок, - сказал Муса Галлямов.
Имена батыров среди юниоров:
- Батыр Нечишев (65 кг), Республика Алтай;
- Иван Чебышев (80 кг), Новокузнецк;
- Егор Садырев (110 кг), Новокузнецк.
Батыры в разных весовых категориях:
- Батыр Нечишев (60 кг), Республика Алтай;
- Искандер Мортазин (75 кг), Татарстан;
- Ильдар Гиниятуллин (85 кг), Татарстан;
- Булат Мусин, (100 кг), Татарстан;
- Муса Галлямов (в абсолютной категории), Татарстан.