Батыром Шахтерского Сабантуя в Кузбассе стал Муса Галлямов

В Новокузнецке на Международжном шахтерском Сабантуе определили абсолютного батыра. Главный приз – автомобиль Lada Granta от Президента РТ Рустама Минниханова – получил Муса Галямов.

В финальной схватке он победил Булата Мусина.

Сразу после победы Муса Галлямов снял свою футболку и отдал ее одному из болельщиков. После борцовского поединка он даже не сразу смог вспомнить свое имя.

«Дело шло хорошо, во второй трети судьбу схватки решила «прямая стойка», — рассказал Галлямов о финальной схватке.



«Хвала Аллаху, я победил. Хотел бы поблагодарить Президента Татарстана Рустама Нургалиевича за то, что он преподнес такой замечательный подарок, - сказал Муса Галлямов.

Имена батыров среди юниоров:

Батыр Нечишев (65 кг), Республика Алтай;

(65 кг), Республика Алтай; Иван Чебышев (80 кг), Новокузнецк;

(80 кг), Новокузнецк; Егор Садырев (110 кг), Новокузнецк.

Батыры в разных весовых категориях: