Абсолютным батыром Международного Сабантуя в Кемерове стал борец из Татарстана

фото: Всемирный конгресс татар

Звание главного батыра ХХІІІ федерального и III Международного шахтерского Сабантуя в Кемерове получил борец из Татарстана Радик Салахов. Он стал обладателем призового барана, 57 тыс. рублей и автомобиля «Лада Гранта» от Раиса РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщает Всемирный конгресс татар.

Второе место на соревнованиях занял представитель Башкирии Турал Азимов. В общей сложности за звание лучшего борца сразились 150 спортсменов из разных регионов России.

«Машина, которую я сегодня выиграл, — девятая! Слава Богу, игра прошла так, как я хотел. Борьба шла хорошо, соперники очень сильные. Желаю нашей стране мира, пусть небо будет ясным», — заявил победитель.

В церемонии награждения приняли участие глава Лениногорского муниципального района Рягат Хусаинов и первый заместитель Губернатора Кузбасса Илья Середюк.

Напомним, гостями площадки стали свыше 10 тыс. человек, участниками — 3 тыс. В празднике принимают участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Руководители регионов приняли участие в установке рекорда России по приготовлению кулеша.