«Батырлар. Герои Татарстана»: Минниханов поручил усилить информирование участников СВО

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Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активизировать работу по информированию бойцов о программе подготовки управленческих кадров «Батырлар. Герои Татарстана». Соответствующее поручение он дал в ходе традиционного субботнего совещания с главами муниципальных образований, сообщила пресс-служба Раиса РТ.

Совещание в режиме видеоконференции прошло в Доме Правительства РТ.

Программа, стартовавшая 18 февраля 2025 года, направлена на подготовку управленческих кадров из числа ветеранов и участников специальной военной операции. На данный момент зарегистрировано более 1300 человек, а первый этап отбора завершится 30 марта.

Минниханов поручил муниципальным властям, Военному комиссариату, Фонду «Защитники Отечества» по РТ, Ассоциации ветеранов СВО и СМИ усилить информирование бойцов о программе и обеспечить им необходимую поддержку. Он также подчеркнул важность содействия всем ветеранам СВО, включая вопросы трудоустройства, предпринимательства и вовлечения в общественную деятельность.