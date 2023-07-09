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Батырами I Волжского Сабантуя в Нижнем Новгороде стали два брата
Стали известны имена главных батыров первого Волжского Сабантуя – в двух видах татарской национальной борьбы корэш победили два брата – Ханнан и Хадис Камалетдиновы, сообщает Всемирный конгресс татар.
I Волжский Сабантуй, собравший гостей из 41 региона России, прошел сегодня в Центральном парке культуры и отдыха Автозаводского района Нижнего Новгорода.
«Корэш – краса Сабантуя. Здесь прошла борьба на поясах двух видов. Батыр татарского корэш – Ханнан Камалетдинов. Батыр мишарского корэш – Хадис Камалетдинов. Два брата – батыры!», – рассказали в пресс-службе ВКТ.
Ключи от автомобиля батырам вручил первый заместитель председателя Национального Совета «Милли шура», руководитель исполкома ВКТ Данис Шакиров.
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