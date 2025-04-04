«Батя 2. Дед»: в Казани состоялся показ продолжения комедии об отношениях отцов и детей

С 3 апреля в кинотеатрах вышел фильм Ильи Учителя «Батя 2. Дед». Корреспондент «Татар-информа» побывал в кинотеатре «Киномакс-IMAX» на премьерном показе сиквела комедии-размышления об отношениях отцов и детей и поделился своими впечатлениями об увиденном.





Постер: предоставлен пресс-службой «Централ Партнершип»

От воспитания к любви

«Батя 2. Дед» — это продолжение ностальгической комедии «Батя», в которой главный герой Макс (Стас Старовойтов) пытался наладить свои отношения с детьми и отцом — тем самым Батей Владимиром (Владимир Вдовиченков). Но запомнился фильм не своим высказыванием на тему воспитания (воспитание ремнем уже морально устарело), а ностальгическими отрывками из детства: уроки арифметики на кладбище, а азбуки — на страницах «Политкурьера».

Во втором «Бате» тема воспитания уходит на второй план. Преодолев конфликт со своими детьми, Макс сталкивается с новой проблемой. Ребенок сбежал, брак трещит по швам, и герой вновь окунается в детские воспоминания, но на этот раз не с отцом в серых хрущевках, а с дедом-фронтовиком (Евгений Цыганов) в деревне.

Фото: предоставлено ТНТ

Классический дед

Для каждого перевоплощения в Деда Евгению Цыганова приходилось по 2 часа сидеть в кресле гримера: парик и усы, накладки на лицо и руки, вручную нарисованные капилляры и кожные пигменты. По словам авторов фильма, в таком виде актер выходил за продуктами в сельский магазин. За месяц съемок в деревне Кын местные жители даже успели привыкнуть к необычному деду.

«Я думаю, что наш дед в некоторой степени классический, но тут нельзя не сказать, что его играет потрясающий артист», — рассказал журналистам режиссер «Бати 2» Илья Учитель.

Фильм собран не столько из воспоминаний о дедушке, сколько из воспоминаний о летних каникулах в деревне. Здесь и бочки с карбидом, сбор навоза на удобрения и кинопросмотры в сельском клубе.

Фото: предоставлено ТНТ

Черно-белая эпоха

Сюжет сиквела охватывает сразу три временных периода: наше время, уже знакомые 90-е и послевоенные 50-е. В настоящем Макс пытается наладить отношения с женой, в недалеком прошлом вспоминает лето с дедушкой и первую влюбленность. Далекие 50-е — это уже воспоминания деда о поисках своей любви, и в них вся соль.

Авторы решили стилизовать изображение под ту «черно-белую» эпоху, поэтому сцены из нее снимали на оригинальную оптику 1920-х, использовали характерное для советских фильмов освещение, а персонажи говорили «по-советски» литературно.

Черно-белые фрагменты добавляют еще больше глубины и даже трагизма персонажу Цыганова, еще больше раскрывают тему любви. Ранее этой темы быть не могло — родители Макса развелись из-за алкоголизма Бати. В «Бате» авторы также могли рассказать о прошлом Владимира, поразмышлять о причинах его алкоголизма, но об этих причинах зрители могли догадаться сами — «такое было время».

За поисками Дедом своей будущей бабушки наблюдать интереснее всего, потому что они наиболее изобретательные. Любопытная находка — эпизод освобождения Деда из тюрьмы, в которую он попал по обвинению в шпионаже.

«Дед Мороз умер. Игрушки больше делать не надо. Все свободны», — кричат репродукторы, и Дед продолжает свой путь навстречу судьбе. Оригинал политических метафор себе позволить не мог, лишь упомянуть Ельцина на детском утреннике.

Фото: предоставлено ТНТ

Это совсем не «Батя»

Из-за дедушки сюжет получился более многослойным и философским. Вместе с темой любви, закрадывается тема смерти. Оставшись один, дедушка уже постепенно прощается с жизнью: внук уже выкопал могилку под березкой, да и мысли о возможном инсульте его уже не тревожат. То же происходит и с Владимиром.

Фильм также играет на узнаваниях моментов из детства, но история, которая разворачивается в настоящем, воспринимается отдельно от фильма и ощущается слабее. Впрочем, едва ли это скажется на успехе картины. В 2021 году в российских кинотеатрах «Батя» стартовал только с третьего места и к выходным собрал кассу в 250 млн рублей. Примерно те же цифры пророчат и сиквелу (270 млн).

Фото: предоставлено ТНТ

История уже закончена

Дилогия «Бати» настроена на мужскую оптику, и, наверное, ожидать другого от нее трудно. Персонаж Надежды Михалковой во многом функционален, пусть в сиквеле и получает развитие с уходом детей на второй план. История по-прежнему про Макса. Авторам даже пришлось добавить семейного психолога, который составляет Максу конкуренцию в его же отношениях. Роль женщины в такой истории, как сказала сама Михалкова, сводится к причине: «Без женщины не было бы никакой истории, не было бы ребенка, за которым нужно гнаться, ни бати, ни деда — ничего бы не было».

Возможно, именно женская оптика на семейные отношения может дать продолжение этой дилогии, но, как считает Учитель, у его истории продолжения уже нет.

Фото: предоставлено пресс-службой «Централ Партнершип»

«Мы, конечно, все время шутим, что есть еще прадед, давайте дойдем до Ивана Грозного, но, конечно, нет. Я думаю, что история уже закончена», — рассказал журналистам режиссер.