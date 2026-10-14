Батраков стал лучшим игроком «Галатасарая» в матче с «Барселоной»

Согласно данным Sofascore, полузащитник сборной России и «Галатасарая» Алексей Батраков признан лучшим игроком своей команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:4), несмотря на разгромное поражение стамбульцев.

21-летний россиянин вышел в стартовом составе и открыл счёт на 28-й минуте, забив свой дебютный гол за турецкий клуб. Ассистировал ему Рафаэл Леао. Однако после этого забивали только каталонцы: Жоау Канселу сравнял счет перед перерывом, а во втором тайме Фермин Лопес, Энтони Гордон и Карим Адейеми оформили разгром.

Батраков был заменен на 58-й минуте. При этом его индивидуальная оценка от Sofascore оказалась выше, чем у партнеров по команде, – он стал лучшим в составе «Галатасарая» по этому показателю.