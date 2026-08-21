Батраков официально перешел в «Галатасарай»

Фото: телеграмм-канал футболиста

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал игроком турецкого «Галатасарая».

Турецкая футбольная федерация зарегистрировала контракт 22-летнего россиянина, который рассчитан до 30 июня 2031 года.

Накануне футболист прибыл в Стамбул для оформления трансфера.

Батраков будет выступать за стамбульский клуб под 83-м игровым номером. «Новый этап», — написал он в своем телеграм-канале, опубликовав фотографии в форме «Галатасарая».

Президент клуба Дурсун Озбек лично поприветствовал новичка и выразил уверенность в его успехе: «С сегодняшнего дня Алексей продолжит карьеру в футболке „Галатасарая“. Верим, что он укрепит команду и внесёт большой вклад в наши успехи, особенно в Лиге чемпионов и чемпионате. Надеюсь, он станет братом и будет служить клубу долгие годы. Желаю ему успехов».

В соцсетях «Галатасарая» появилось видео с церемонией представления: Батраков в новой форме открывает матрешку, на фигурках которой изображены легенды клуба.

Последней оказалась матрешка с самим российским полузащитником.

В минувшем сезоне Алексей Батраков провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 голевых передач.



В России он дважды признавался лучшим молодым футболистом РПЛ.