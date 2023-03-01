Батков: Татарстан увеличил квоты на вылов рыбы до рекордных 3 тыс. тонн в год

На протяжении последних десяти лет Татарстан увеличивает квоты добычи водных биологических ресурсов в среднем на 2–4% в год. В результате в 2022 году в республике показатель вылова рыбы превысил рекордные 3 тыс. тонн. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Государственного комитета РТ по биоресурсам руководитель ведомства Федор Батков.

«В 80-х годах XX века квоты составляли 2,7–2,8 тыс. тонн, они были максимальными в советское время, но в 2000-х годах снизились в два раза. Сейчас с каждым годом добыча показывает прирост, в 2022 году вылов достиг более 3 тыс. тонн. Это результат слаженной работы органов исполнительной власти разных уровней, а также рыбохозяйственной науки», — пояснил докладчик.

Росту популяции рыбных запасов и сохранению водных биоресурсов способствовала слаженная надзорная деятельность. В 2022 году совместными усилиями всех заинтересованных ведомств проведено свыше 7 тыс. рейдовых мероприятий. Каждый третий рейд завершался составлением административных материалов в отношении нарушителей. За год из водоемов на территории республики изъято более 6 тыс. браконьерских орудий лова, предотвращенный ущерб оценивается в 135 млн рублей, по выявленным фактам возбуждено 148 уголовных дел.

«Немаловажным направлением работы является создание благоприятных условий для воспроизводства рыбы. Эта задачу успешно решает ежегодная республиканская акция „Рыбе быть — Балык булсын“. В прошлом году было установлено около 45 километров искусственных нерестилищ, для насыщения водоемов кислородом пробурено более 11 тыс. лунок и майн. Участниками природоохранных акций стали около

4 тыс. человек», — отметил Батков.

В прошлом году сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам для бурения лунок и майн использовали обычные ледобуры и бензопилы. Однако в 2023 году при поддержке Правительства Татарстана было закуплено 17 комплектов специализированной техники для подачи под лед атмосферного воздуха.

«Мы уже апробировали новое оборудование на местах, есть результаты эффективной работы. Уверен, что показатели 2023 года будут качественно иными», — заключил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам.

Заседание коллегии по итогам работы Госкомитета Татарстана по биоресурсам в 2022 году прошло в Казани в здании учебно-методического центра Федеральной антимонопольной службы. В работе коллегии приняли участие и. о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, руководитель Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Вадим Ткачев и другие официальные лица.