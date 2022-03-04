Батков рекомендовал охотпользователям Татарстана снизить цены на разрешения на охоту

За прошлый год Госкомитет РТ по биоресурсам выдал разрешений на охоту на 21% больше, чем годом ранее. За десять лет в республике число выданных разрешений выросло на 44%. Такие данные привел сегодня председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«С ростом численности животных и пропускной способности охотничьих угодий увеличивается количество выдаваемых разрешений на охоту, а это самый главный результат нашей работы. Только за год этот показатель вырос на 21%, а за десять лет — на 144%. Тем самым кратно повышается доступ нашего населения к охотничьим ресурсам. Однако это связано в первую очередь с увеличением числа выдаваемых разрешений в общедоступные охотничьи угодья. В ушедшем году в общедоступные и закрепленные охотничьи угодья выдано одинаковое количество разрешений — по 20 тыс. Но площадь закрепленных охотугодий в два раза выше», — рассказал докладчик.

Глава комитета отметил, что основной причиной этого служит высокая стоимость разрешений у охотпользователей, ценовая политика которых не позволяет им в полной мере осваивать охотничьи ресурсы.

«Обращаюсь к охотпользователям: вам необходимо провести экономическую оценку ценообразования, которая была бы направлена на снижение стоимости разрешений и увеличение их выдачи. С учетом качества угодий и количества ресурсов это позволит получить большую экономическую выгоду», — подчеркнул Батков.