Батков рекомендовал ликвидировать свалки в городах Татарстана, привлекающие лисиц

Число случаев бешенства, выявленных среди диких животных в Татарстане, за год сократилось в 4,5 раза. Об этом стало известно сегодня на итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Большая работа по борьбе с заболеваниями диких животных проводится Госкомитетом РТ по биоресурсам совместно с охотпользователями, Главным управлением ветеринарии и Россельхознадхзором. В 2020 году численность кабана в республике составляла чуть более 6 тыс. особей. За счет работы по недопущению распространения африканской чумы свиней уже к 1 апреля 2021 года их численность снижена до 900 особей, риски высокие, и работа с охотпользователями продолжается на постоянной основе», — проинформировал председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

Докладчик отметил, что за прошлый год в республике для регулирования численности диких животных было добыто более 4 тыс. лисиц, что на 16% больше, чем в 2020 году. В ветеринарные объединения направлено 416 проб от добытых животных для исследования на бешенство.

«В комитет регулярно поступают сообщения от граждан о фактах захода лисиц в населенные пункты. В связи с этим обращаюсь к исполкомам районов и ветеринарным службам и обращаю внимание на необходимость комплексного подхода в данном вопросе, включающего мероприятия по благоустройству мусорных площадок и ликвидацию стихийных свалок», — подчеркнул Батков.

В настоящее время Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан выделяет средства на компенсацию затрат охотников на мероприятия по регулированию численности диких животных из расчета 500 рублей за особь.

В связи с этим председатель Госкомитета РТ по биоресурсам рекомендовал исполкомам определить проблемные населенные пункты и с учетом этого распределить финансирование.