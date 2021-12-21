Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал, насколько выросла популяция маралов в Татарстане

За три-четыре года в Татарстане удалось в несколько раз увеличить число маралов. Об этом стало известно сегодня в прямом эфире «Татарстан-онлайн» с участием председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федора Баткова.

«В связи с африканской чумой свиней в Татарстане искусственно снизили численность кабанов до тысячи, а замещать их чем-то надо. Еще в довоенное время – в 30-ые годы – в наших лесах встречались олени. Решили заняться этим направлением, обратились к Президенту РТ, и он нас активно поддержал. Были выделены средства, и мы закупили первую партию – 50 голов маралов. 17 охотпользователей сейчас занимаются полувольным содержанием. Если раньше в вольерах разводили только кабанов, то сейчас содержат фазанов, диких уток, маралов, пятнистых оленей, ланей, косуль», – сказал гость онлайн-студии.

Животные содержатся в естественных условиях за оградой. В ряде районов республики Госкомитет РТ по биоресурсам выпустил в естественную среду 45 маралов. Кроме того, такие выпуски были произведены несколькими охотпользователями.

«После выпуска сейчас более 500 голов в естественной среде. Олени, которые были выпущены, разошлись по всем угодьям. В естественных условиях они размножаются лучше», – отметил Батков.

По его словам, недавно в Мамадышском районе в одно из охотхозяйств была завезена партия «благородных оленей из Германии». Сейчас там в полувольных условиях содержится более 600 голов животных.